Visite et atelier sur le thème du Sentier de la Pierre et des dinosaures Musée Urgonia Orgon

Visite et atelier sur le thème du Sentier de la Pierre et des dinosaures

Samedi 21 mars 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21

Visite et atelier sur le thème du Sentier de la Pierre et des dinosaures pour les familles enfants à partir de 4 ans au Musée Urgonia.

Visite commentée du Sentier de la Pierre Venez découvrir le Sentier de la Pierre, créé par la municipalité d’Orgon afin de découvrir des géosites dans leur environnement naturel.



Le chemin, balisage bleu foncé, dont le départ se fait au Musée Urgonia, permet de rejoindre une ancienne carrière fossilifère jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Beauregard où vous pourrez admirer une vue panoramique à 360°.



Atelier A la découverte des dinosaures Après une présentation des différentes espèces de dinosaures et la lecture d’un conte, choisissez une activité manuelle sur le thème des dinosaures.



Tarif 3 €. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Visit and workshop on the theme of the Stone Trail and dinosaurs for families children aged 4 and over at the Urgonia Museum.

