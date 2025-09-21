Visite et atelier : Vert, noir, bleu ? Trames et corridors écologiques à Chambéry parc du clos Savoiroux Chambéry

Visite et atelier : Vert, noir, bleu ? Trames et corridors écologiques à Chambéry Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 parc du clos Savoiroux Savoie

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dans la peau d’un animal, cherchons comment nous déplacer, nous reposer, nous abriter des prédateurs, nous nourrir et nous reproduire. Sur la carte de la végétation de la ville, transformée en plateau de jeu, cherchons les itinéraires et coins préférés des animaux. Suivons la trame verte, au fil des 50 nuances de vert de la végétation. La trame bleue, pour longer les rivières du centre-ville. La trame noire, au fil de la nuit. Et découvrons les continuités et corridors écologiques nécessaires aux animaux.

RDV à l’arrêt de bus : Clos Savoiroux, avenue de Mérande

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

parc du clos Savoiroux Faubourg Reclus, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

