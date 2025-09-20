[Visite et atelier] Week-end au Musée Miche Ciry pour la Journée du Patrimoine Varengeville-sur-Mer

[Visite et atelier] Week-end au Musée Miche Ciry pour la Journée du Patrimoine Varengeville-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

[Visite et atelier] Week-end au Musée Miche Ciry pour la Journée du Patrimoine

Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’art pour tous les âges au Musée Michel Ciry !

La Journée du Patrimoine est la parfaite occasion pour découvrir ou redécouvrir d’un nouvel œil les collections permanentes et l’exposition “Grandeur Nature” de Stéphane Erouane Dumas. Cette visite libre et gratuite vous plonge dans une représentation vibrante et captivante de la nature. (samedi et dimanche 14h à 18h)

Les enfants sont aussi à l’honneur ce samedi avec l’atelier « Façonner le paysage » pour les 8 ans et plus (15h à 17h). Et ne manquez pas la représentation musicale des élèves de piano de l’école de musique Francis Poulenc (17h à 18h) ! .

Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52

English : [Visite et atelier] Week-end au Musée Miche Ciry pour la Journée du Patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite et atelier] Week-end au Musée Miche Ciry pour la Journée du Patrimoine Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie