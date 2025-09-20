Visite et balade musicale au jardin de la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis

Visite et balade musicale au jardin de la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite et balade musicale au jardin de la MSH Paris Nord Samedi 20 septembre, 17h01 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit et ouvert à tous·tes, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:01:00 – 2025-09-20T18:15:00

Fin : 2025-09-20T17:01:00 – 2025-09-20T18:15:00

Visite de la MSH Paris Nord et balade musicale au jardin avec un concert de Arnau Gran i Romero

Lors de la visite de la MSH Paris Nord découvrez son beau bâtiment d’architecte, du 4e étage avec sa vue panoramique, à son jardin, en passant par son grand auditorium de 300 places équipé d’un dispositif de son spatialisé !

Balade musicale au jardin de Arnau Gran i Romero : Une approche dématérialisée de la spatialisation sonore

Le dispositif proposé repose sur la réutilisation de smartphones comme un ensemble d’unités autonomes de diffusion, de spatialisation et de transformation sonore en temps réel. En mobilisant les capteurs et haut-parleurs intégrés, il interroge la matérialité des dispositifs électroniques traditionnels et explore de nouvelles formes d’écoute et de présentation de la musique électronique, en dehors des espaces conventionnels et dans une perspective de dématérialisation technique.

Arnau Gran i Romero est un compositeur et chercheur catalan actuellement basé à Paris. Passionné par les technologies sous toutes leurs formes, sa musique s’oriente souvent vers l’univers de l’électronique.

>> retrouver l’ensemble de la programmation de la journée à la MSH Paris Nord https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://bsky.app/profile/mshparisnord.bsky.social;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/ »}] [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/ »}, {« link »: « https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025%5B/%5D(https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/) »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite commentée et balade musicale au jardin

© Flavie Jeannin