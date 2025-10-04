Visite et brunch Bibliothèque municipale de Cavillargues Cavillargues

Visite et brunch Bibliothèque municipale de Cavillargues Cavillargues samedi 4 octobre 2025.

Visite et brunch Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Cavillargues Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Visite de la bibliothèque et brunch convivial

Découvrez les coulisses de la bibliothèque lors d’une visite guidée à votre rythme, ponctuée d’anecdotes et de découvertes. Après la visite, profitez d’un brunch offert par nos bénévoles, un moment chaleureux et convivial pour échanger, partager et prolonger l’expérience autour d’une table gourmande. Une manière idéale de mêler culture, détente et rencontres !

Bibliothèque municipale de Cavillargues 30330 Cavillargues 12 rue des cinq cents Cavillargues 30330 Gard Occitanie Bibliothèque municipale de Cavillargues

Visite de la bibliothèque et brunch convivial