Visite et chasse aux œufs au château Collonges-la-Rouge
Visite et chasse aux œufs au château Collonges-la-Rouge lundi 6 avril 2026.
Visite et chasse aux œufs au château
Route de Brive Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Partez à la découverte du village en compagnie de Guillemette avant d’entrer dans le château de Vassinhac pour une chasse aux œufs dans ses jardins ! Une visite ludique pour petits et grands. Réservation obligatoire .
Route de Brive Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00 info@vallee-dordogne.com
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English : Visite et chasse aux œufs au château
L’événement Visite et chasse aux œufs au château Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme
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