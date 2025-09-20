Visite et concert à l’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 5 rue de l’église, 80510 Long, France LONG

Visite et concert à l’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 20 et 21 septembre 5 rue de l’église, 80510 Long, France Somme

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

En 1841, la municipalité de Long décide de reconstruire l’église, pour un édifice plus grand et moderne. Dédiée à Saint-Jean-Baptiste, l’église est un exceptionnel édifice néogothique. A l’intérieur, vous pourrez admirer l’ensemble de vitraux narrant la vie du saint ainsi que le mobilier du 19e siècle réalisé par les célèbres frères Duthoit. La pièce maîtresse est l’orgue CavailléColl, toujours en fonctionnement et fraichement restauré.

Samedi 20 septembre Dimanche 21 septembre 14h30>17h30 Gratuit Remonter le temps grâce à l’exposition de cartes postales anciennes du village. Admirez également l’exposition photos «Laudato Si» de Yann Artus Bertrand.

CONCERT le Dimanche 21 septembre – 17h30 – Participation libre Concert de l’Ensemble Vocal Renaissance «discordants accords».

5, rue de l’église | Long ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE DE LONG | 06 12 93 78 10 | patrimoine-long@outlook.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Association de Préservation du Patrimoine de Long