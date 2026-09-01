Visite et concert au jardin médiéval de la sagesse Bureaux de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge Jonzac
samedi 19 septembre 2026 · Bureaux de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Visite et concert au jardin médiéval de la sagesse
Bureaux de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge 7 rue Taillefer Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous pour une visite d’un jardin d’inspiration médiéval dans le parc de la Sagesse (devant les bureaux de la Communauté des Communes). Il a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et par les plantes
.
Bureaux de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge 7 rue Taillefer Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29
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English :
Join us for a tour of a medieval-inspired garden in Parc de la Sagesse (in front of the Communauté des Communes offices). It was created by a group of local residents passionate about the history of Jonzac and plants.
L’événement Visite et concert au jardin médiéval de la sagesse Jonzac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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