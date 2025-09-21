Visite et concert Chapelle Saint-Thuriau Saint-Jean-Brévelay

Accès libre et gratuit, tables et chaises mises à disposition pour le pique nique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

– 10h30 : concert de musique instrumentale classique et visite guidée de la chapelle (jeu pour les enfants)

– 12h30 : pique nique tiré du sac, si le temps le permet, et lecture de contes bretons (jeu pour les enfants)

Chapelle Saint-Thuriau Saint-Thuriau, 56660 Saint-Jean-Brévelay Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne 0768816493 https://www.mairie-saint-jean-brevelay.fr/culture-et-tourisme/patrimoine/ https://www.centre-morbihan-tourisme.bzh/decouvrir/patrimoine-religieux/120-la-chapelle-st-thuriau-a-st-jean-brevelay.html Chapelle de St Thuriau parking gratuit sur place

@lechaudron56