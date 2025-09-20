Visite et concert d’orgue à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Cathédrale Saint-Christophe Belfort

Visite et concert d'orgue à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Samedi 20 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Christophe Territoire-de-Belfort

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la cathédrale Saint-Christophe de Belfort.

Bâtie sur les plans de Jacques Philippe Mareschal, ingénieur royal, et ouverte au culte en 1750, la cathédrale Saint-Christophe est d’abord conçue comme une église abbatiale. Elle est honorée au titre de basilique mineure en 1952 et devient cathédrale en 1979 lors de la création du diocèse de Belfort-Montbéliard.

Son orgue, installé en 1752, est aussi classé au titre des Monuments historiques.

La cathédrale Saint-Christophe abrite l’un des treize orgues de la Ligne des Orgues Remarquables (plus d’iniformations sur https://ligneorguesremarquables.comhttps://ligneorguesremarquables.com).

Les Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort organisent dans ce cadre un concert de Benjamin Guélat samedi 20 septembre à 16h en accès libre.

Cathédrale Saint-Christophe Place d'Armes, 90000 Belfort, France 03 84 54 25 26

© Michel Gantner