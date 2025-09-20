Visite et concert d’orgue au temple Saint-Jean de Belfort Temple Saint-Jean Belfort

Visite et concert d’orgue au temple Saint-Jean de Belfort Samedi 20 septembre, 17h00 Temple Saint-Jean Territoire de Belfort

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le temple Saint-Jean de Belfort.

Conçu par l’architecte M. Jundt, ingénieur des ponts et chaussées et conseiller presbytéral, le temple Saint-Jean est inauguré et consacré le 10 mai 1877, en pleine réaction conservatrice antiprotestante.

Il abrite aujourd’hui un superbe orgue Marc Garnier (1984), d’esthétique baroque Allemagne du Nord, proche des instruments qu’a connus Jean-Sébastien Bach dans l’Allemagne luthérienne du début du XVIIIe siècle.

Cet instrument est l’un des treize orgues de la Ligne des Orgues Remarquables (plus d’information sur https://ligneorguesremarquables.comhttps://ligneorguesremarquables.com).

Dans ce cadre, les Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort organisent un concert de Tobias Lindner samedi à 17h.

À la suite de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne de nombreux alsaciens s'établissent dans la ville. La communauté protestante, d'abord installée dans un petit pavillon construit par Kléber faubourg des Ancêtres, passe ainsi de 400 membres en 1866, à 1000 après 1880. Conçu par l'architecte M. Jundt, ingénieur des ponts et chaussées et conseiller presbytéral, le temple est inauguré le 10 mai 1877. En 1984, l'édifice s'enrichit d'un orgue polyphonique de grande qualité, chef d'œuvre du facteur d'orgues Marc Garnier. Instrument unique, tant pour sa sonorité que pour sa décoration, il permet durant toute l'année l'organisation de concerts. Cette année, le temple Saint-Jean fête durant septembre le 30e anniversaire de l'orgue Garnier du temple Saint-Jean.

© Michel Gantner