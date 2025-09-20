Visite et concerts au Manoir de Kerivoas Kerlouan

Visite et concerts au Manoir de Kerivoas Kerlouan samedi 20 septembre 2025.

Visite et concerts au Manoir de Kerivoas

Kerivoas Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 12:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 septembre

– Visites découvertes de 30 minutes du manoir à 14h 15h30 et 17h. Ce sera également l’occasion d’écouter le propriétaire des lieux vous conter son histoire, souvent le meilleur moyen de la comprendre pleinement.

– Concerts de musique baroque à 15h, 16h30 et 18h

Le Collectif Ma non troppo mêle sur scène différents langages la musique baroque avec l’interprétation d’œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, la mise en mouvement du corps et les arts graphiques

– Des jeux et de la convivialité

Afin de profiter pleinement des lieux, les curieux sont invités à pique-niquer face aux anciennes fortifications. Chacun apporte son repas à la bonne franquette ! Un food truck sera sur place également. Petit bonus des jeux bretons seront à disposition des petits comme des grands pour profiter de la tranquillité des lieux.

Dans le cadre de la Fabrique d’Imaginaire, la volonté ici était de faire résonner de la musique baroque dans un écrin Renaissance tout en faisant faisant écho au cadre verdoyant de ses ruines, où les oiseaux ont trouvé refuge.

Dimanche 21 septembre

– 14h 15h Cedric Gruénais (luth et guitare) & Olivier Leclerc (déclamation poétique)

– 15h 16h Paacal Mallavergne (accordéon diatonique) & Cedric Gruénais (guitare)

– 16h 18h Exposition de tapisseries avec Michelle Audureau (rez de chaussée). Visite du laboratoire de recherche en Biologie avec Frédéric Mercier (1er étage).

Tout comme le samedi, les curieux sont invités à pique-niquer dans le parc du manoir. Chacun apporte son repas à la bonne franquette ! Un food truck sera sur place également. .

Kerivoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite et concerts au Manoir de Kerivoas Kerlouan a été mis à jour le 2025-09-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne