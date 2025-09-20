Visite et concerts Eglise St Hilaire Foussais-Payré

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’église St Hilaire

Initialement construite au XIe, l’église date, dans sa partie principale, du XVe. Son portail roman encadré de deux baies aveugles est remarquable.

Samedi 20 – 20h30 : concert de trompes de chasse et cors d’harmonie par le Rallye Niortais et de la Sorinière

Dimanche 21 – 15h30 : concert d’Atout Chœur de Foussais-Payré et de Courant d’Air de Secondigny : Début à 15h30 dans l’église, déambulation vers le temple et suite du concert à 16h30 au temple.

Eglise St Hilaire 85240 Foussais-Payré Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire 02 51 51 41 23 http://www.foussais-payre.com L’église fut construite entre 1050 et 1100. Elle fut reconstruite au XVème siècle en même temps que le prieuré, sur un plan rectangulaire. Lors des guerres de religion, l’église et le prieuré subissent d’énormes dommages. En 1568, l’église fut incendiée et sans doute le logis prioral. Intérieur récemment entièrement restauré, les JEP sont une occasion de venir (re)découvrir ce magnifique édifice et la qualité de cette restauration.

Pascal Baudry