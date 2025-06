visite et confection d’un bouquet à la ferme florale ROSEBUD – Solignac-sous-Roche 30 juillet 2025 09:00

Haute-Loire

visite et confection d’un bouquet à la ferme florale ROSEBUD Ferme florale Rosebud Solignac-sous-Roche Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 09:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

2025-07-30

Visite et découverte de la ferme florale ROSEBUD qui pratique une culture de fleurs de saison en agriculture biologique. Cueillette et confection d’un bouquet de fleurs fraîches de saison. Uniquement pour les adultes. Réservation à l’Office de Tourisme.

Ferme florale Rosebud

Solignac-sous-Roche 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Visit and discover the ROSEBUD flower farm, where seasonal flowers are grown organically. Pick and make a bouquet of fresh seasonal flowers. Adults only. Reservations at the Tourist Office.

German :

Besuch und Entdeckung der Blumenfarm ROSEBUD, auf der Blumen der Saison aus biologischem Anbau angebaut werden. Pflücken und Herstellen eines Straußes aus frischen Blumen der Saison. Nur für Erwachsene. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Visitate e scoprite la fattoria floreale ROSEBUD, dove i fiori di stagione sono coltivati in modo biologico. Raccogliete e realizzate un bouquet di fiori freschi di stagione. Solo per adulti. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Visite y descubra la granja de flores ROSEBUD, donde se cultivan flores de temporada de forma ecológica. Recoja y confeccione un ramo de flores frescas de temporada. Sólo para adultos. Reserva en la Oficina de Turismo.

L'événement visite et confection d'un bouquet à la ferme florale ROSEBUD Solignac-sous-Roche a été mis à jour le 2025-06-14