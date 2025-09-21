Visite et conférence au Château Seigneurial Château seigneurial Villemomble

Début : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Visite du Château Seigneurial et conférence animée par Guy Martignon sur le thème Si Villemomble m’était conté.

Château seigneurial 1 place Émile-Ducatte 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Le château seigneurial de Villemomble a été édifié au XVIIIe siècle. Ses belles façades, conçues par Brongniart, surmontées d'un fronton à tête de Diane, ornent élégamment le centre-ville.

Le château restauré

La restauration du château seigneurial aura duré plus de trois ans. Le résultat vaut le détour puisque de nobles matériaux parent désormais ce fleuron de notre patrimoine local.

Le coût de l’opération de sauvegarde s’est élevé à 5,5 millions d’euros dont 2,25 millions d’euros versés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional, le Conseil Général et le Sénat.

L’architecte a pris le parti d’alléger au maximum les structures afin de garantir à cette demeure seigneuriale la légèreté et la subtilité qu’elle possédait à l’origine.

Un peu d’histoire…

Le domaine fut acheté en 1767 par le Duc Philippe d’Orléans pour son amie Etiennette-Marie-Périne qui devint Dame de Villemomble. Elle y resta jusqu’en 1795. En 1875, la dernière propriétaire, Madame Julie Outrebon née Papin, en fit don à la commune afin d’y installer la mairie.

Aujourd’hui

Ce sont les activités culturelles et artistiques de la ville qui ont investi les lieux. Le public pourra y découvrir en sous-sol un musée lapidaire et au rez-de-chaussée des salles d’exposition.

Pour retrouver toute l’histoire de la ville, visitez le site des Amis du Château. Parking place Émile-Ducatte

Bus 121, 221, 114 – Château de Villemomble

RER E – Le Raincy-Villemomble

@ Archives personnelles de M. Guy Martignon