Visite et conférence Chapelle saint Auxile à Callas(Var) Chapelle Saint Auxile Callas

Prévenir s’il y un groupe de plus de 12 personnes souhaite participer à cette visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:30:00+

Après une lecture du paysage, la visite à l’extérieur permet d’admirer la sobriété de l’architecture qui sert d’écrin à un retable baroque remarquable représentant Saint-Auxile. Deux autres tableaux , la tombe présumée du Saint complètent la visite.

deux animation se succèdent à l’intérieur :

– visite libre avec diaporama sur la pierre sèche le matin et hors présentation de la conférence.

– À 15h et 16h un exposé et échanges avec diaporam est proposé : Heurs et malheurs de Callas du XVIe et XVIIe siècle : une résilience callassienne?

Chapelle Saint Auxile chemin Colle Blanche 83830 CALLAS Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 16 07 25 26 http://callaspatrimoine.fr La Chapelle Saint Auxile, dédiée à l’évêque de Fréjus martyrisé en 480, érigée au cours du VIIe siècle, remaniée de nombreuses fois jusqu’au XVIIIe siècle et restaurée en 1998 possède, entre autres, un grand retable baroque classé de grande qualité. La dernière restauration a permis de découvrir certaines particularités qui seront expliquées lors de la visite à l’aide d’un diaporama. L’édifice qui est un lieu traditionnel de pèlerinage (le premier dimanche de mai) est rarement accessible au public. A pied depuis le village, place du 18 juin 1940, le chemin est indiqué (environ 2km). Possibilité d’accéder en voiture par les routes le Collet Motte puis la Colle Blanche et le chemin forestier. (Places limitées)

Callas Patrimoine – JMH