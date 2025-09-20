Visite et conférence Prieuré – Hôtel de ville de Foussais-Payré Foussais-Payré

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du prieuré / hôtel de ville

Bâti à partir du XIe, le prieuré dépendait de l’abbaye de Bourgueil, en Touraine, et a abrité des moines bénédictins jusqu’à la Révolution avant de devenir propriété privée.

Reconstruit au XVe en même temps que l’église, il fut très endommagé par les guerres de religion. Il a été fortifié dans la seconde moitié du XVIe, puis agrandi et embelli intérieurement, au XVIIe. Deux des quatre très belles cheminées portent de magnifiques ornements, en particulier les armes du prieur.

Acheté par la commune en 1980, le prieuré abrite l’hôtel de ville depuis 1982.

Samedi 20 – 15h00 : conférence d’André Pouclet sur les sculptures des églises romanes de Vendée, salle du prieuré

@Mairie de Foussais-Payré