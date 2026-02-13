Visite et création, Préhistorama, Rousson

Visite et création 25 février – 26 août, certains mercredis Préhistorama Gard

4€ (ateliers enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:30:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Visite et création

Accompagnés d’un guide, partez pour un voyage au cœur de la Préhistoire. Cette visite familiale permet de découvrir le quotidien de nos ancêtres et leur environnement. La visite se prolonge par un atelier de gravure sur argile, inspiré des premières formes d’expression artistique. Une activité à partager en famille, entre découverte et créativité.

Tarif : 8€ par participant (enfant ou adulte) / à partir de 6 ans

Durée 1h30 / 8€ par participant (enfant ou adulte) / à partir de 6 ans

Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com. Nombre de places limité.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 contact@prehistorama.com

