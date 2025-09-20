Visite et déambulation artistique : quand les mots et la danse interprètent le bâtiment Archives départementales Du Tarn Albi

Visite et déambulation artistique : quand les mots et la danse interprètent le bâtiment Samedi 20 septembre, 18h00, 18h45 Archives départementales Du Tarn Tarn

Pour 20 personnes par visite : à 18h et à 18h45. Durée : 30 min

Gratuit. Inscription obligatoire. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations, restauration possible.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T18:45:00 – 2025-09-20T19:15:00

Une visite inhabituelle des Archives, à travers les gestes des danseurs de l’AJDR Factory et les mots des slameurs d’Action Club.

Guidés par un duo d’archivistes, laissez-vous porter d’un espace à l’autre (hall, magasins, salle de lecture…) pour voir le bâtiment autrement : à travers le mouvement, les voix, la lumière.

Une expérience décalée, loin des visites classiques.

Archives départementales Du Tarn Siège social : Archives départementales du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 36 21 00 http://archives.tarn.fr https://www.facebook.com/archives.tarn/ En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l'arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

