Visite et déambulation par le collectif PAON! Le Gros Corbeau Angoulême

Visite et déambulation par le collectif PAON! Le Gros Corbeau Angoulême vendredi 12 septembre 2025.

Visite et déambulation par le collectif PAON!

Le Gros Corbeau 6 place du Palet Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Pour le lancement de l’exposition Les nouveaux Fantômes d’Angoulême, une déambulation dans la ville, guidée par les artistes permettra de découvrir les lieux et personnages historiques les ayant inspirés.

Arrivée à l’Artothèque à 19h pour le vernissage.

.

Le Gros Corbeau 6 place du Palet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 12 59

English :

For the launch of the exhibition Les nouveaux Fantômes d?Angoulême, a stroll through the town, guided by the artists, will enable you to discover the places and historical figures that inspired them.

Arrive at the Artothèque at 7pm for the opening.

German :

Zur Eröffnung der Ausstellung Les nouveaux Fantômes d’Angoulême (Die neuen Gespenster von Angoulême) findet ein von den Künstlern geführter Spaziergang durch die Stadt statt, um die historischen Orte und Personen zu entdecken, die sie inspiriert haben.

Ankunft in der Artothèque um 19 Uhr für die Vernissage.

Italiano :

In occasione del lancio della mostra Les nouveaux Fantômes d’Angoulême (I nuovi fantasmi di Angoulême), gli artisti accompagneranno i visitatori in una visita guidata della città alla scoperta dei luoghi e dei personaggi storici che li hanno ispirati.

Arrivare all’Artothèque alle 19.00 per l’anteprima.

Espanol :

Para inaugurar la exposición Les nouveaux Fantômes d’Angoulême (Los nuevos fantasmas de Angulema), los artistas acompañarán a los visitantes en una visita guiada por la ciudad para descubrir los lugares y personajes históricos que les inspiraron.

Acuda a la Artothèque a las 19.00 h para asistir al preestreno.

L’événement Visite et déambulation par le collectif PAON! Angoulême a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême