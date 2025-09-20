visite et débat sur l’historique de la Bourse du Travail de Lyon La Bourse du travail Lyon

visite et débat sur l’historique de la Bourse du Travail de Lyon Samedi 20 septembre, 10h00 La Bourse du travail Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite de la Bourse du Travail de Lyon, débat avec un historien/architecte, exposition sur le mouvement social ouvrier, exposition sur les 80 ans de la sécurité sociale, visite des locaux syndicaux.

La Bourse du travail Place Guichard, 69003 Lyon, France Lyon 69003 3rd Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 https://www.bourse-du-travail.com Bourse du travail construite de 1929 à 1936 par Charles Meysson, architecte en chef de la ville de Lyon. La grande mosaïque extérieure de la rue de Créqui, mise en place en 1934 par 35 mosaïstes, est l’œuvre du peintre Fernand Fargeot. Elle représente “la ville embellie par le travail”, on y reconnaît les figures de l’architecte Meysson et du maire Edouard Herriot. La décoration intérieure de l’édifice, réalisée en 1936, est due à une douzaine d’artistes lyonnais. Elle comporte des panneaux en simili-plâtre et de grands tableaux, dont certains relèvent du “réalisme socialiste”. La grande salle de spectacle a été modifiée en 1971, supprimant le plafond lumineux d’origine. Métro : Station Place Guichard (55 m). Station Guillotière (537 m). Tramway : Station Palais de Justice – Mairie du 3e (186 m). Station de tramway Saxe-Préfecture (208 m). Parking : Parc Bonniel-Servient (104 m), 183, Rue de Créqui. Parc Part-Dieu C. Cial (243 m), Rue de Servient. Gare : Station Gare Part-Dieu Vivier Merle (833 m). Gare de la Part-Dieu (938 m).

Journées européennes du patrimoine 2025

CA Bourse du Travail