Visite et découverte de la Brigade de Gendarmerie de Lessay Brigade de Gendarmerie de Lessay Lessay mercredi 10 décembre 2025.
Brigade de Gendarmerie de Lessay 92 Rue de la Sainte Croix Lessay Manche
Début : 2025-12-10 13:30:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Présentation de la gendarmerie (locaux, matériel du quotidien, véhicules, …) et des différents métiers au sein de la gendarmerie.
Action réservée aux jeunes Ouvert aux jeunes à partir de la 6ème jusqu’à étudiants. .
Brigade de Gendarmerie de Lessay 92 Rue de la Sainte Croix Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
