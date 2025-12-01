Visite et découverte de la Brigade de Gendarmerie de Lessay Brigade de Gendarmerie de Lessay Lessay

Visite et découverte de la Brigade de Gendarmerie de Lessay

Brigade de Gendarmerie de Lessay 92 Rue de la Sainte Croix Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 13:30:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Présentation de la gendarmerie (locaux, matériel du quotidien, véhicules, …) et des différents métiers au sein de la gendarmerie.

Action réservée aux jeunes Ouvert aux jeunes à partir de la 6ème jusqu’à étudiants. .

Brigade de Gendarmerie de Lessay 92 Rue de la Sainte Croix Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

English : Visite et découverte de la Brigade de Gendarmerie de Lessay

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite et découverte de la Brigade de Gendarmerie de Lessay Lessay a été mis à jour le 2025-11-19 par Côte Ouest Centre Manche