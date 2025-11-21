Visite et découverte des métiers de l’entreprise RODET à ANNEYRON- SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 Anneyron – Agence TOURNON SUR RHONE Anneyron

Visite et découverte des métiers de l’entreprise RODET à ANNEYRON- SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025 Vendredi 21 novembre, 08h00 Anneyron – Agence TOURNON SUR RHONE Drôme

Dans le cadre de la SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025, les entreprises ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leurs ateliers, site industriel et leurs métiers. VENEZ VISITER L’ENTREPRISE RODET basée à Anneyron (26) le Vendredi 21 Novembre 2025! RODET produit depuis près de 70 ans du mobilier en tube d’acier, robuste et intemporel, destiné aux collectivités : chaises, tables et bancs d’école qui ont vu défiler des générations d’écoliers français! Venez découvrir les différents métiers présen

Dans le cadre de la SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2025, les entreprises ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leurs ateliers, site industriel et leurs métiers. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier