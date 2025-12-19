Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys Les Maillys
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys Les Maillys mercredi 11 février 2026.
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys
Les Maillys Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Propriété du Département de la Côte-d’Or depuis 1995, la réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, couvrant 36 ha et où 200 espèces d’oiseaux ont été recensées.
Seul l’accès est autorisé durant des visites (gratuites) tout public qui sont animées à chaque saison, principalement par la LPO. Visite de 14?h à 16?h. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes conseillées. Inscription à l’office de tourisme d’Auxonne au 03 80 37 34 46 ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr .
Les Maillys 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys
L’événement Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys Les Maillys a été mis à jour le 2025-12-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)