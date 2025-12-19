Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Les Maillys Côte-d’Or

Propriété du Département de la Côte-d’Or depuis 1995, la réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, couvrant 36 ha et où 200 espèces d’oiseaux ont été recensées.

Seul l’accès est autorisé durant des visites (gratuites) tout public qui sont animées à chaque saison, principalement par la LPO. Visite de 14?h à 16?h. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes conseillées. Inscription à l’office de tourisme d’Auxonne au 03 80 37 34 46 ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr .

