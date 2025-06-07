Visite et découverte d’un jardin privé amateur, 7 avenue André Fleury 60500 CHANTILLY, Chantilly

Visite et découverte d’un jardin privé amateur 6 et 7 juin 7 avenue André Fleury 60500 CHANTILLY Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Promenade dans un jardin parfumé et coloré avec le potager, les roses et les aromatiques et enfin le jardin promenade au milieu des arbres fruitiers.

7 avenue André Fleury 60500 CHANTILLY 7 avenue André Fleury 60500 CHANTILLY Chantilly 60500 Bois Saint Denis Oise Hauts-de-France +33 (0) 6 12 62 39 16 Promenade dans un jardin parfumé et coloré avec le potager, les roses et les aromatiques, et enfin le jardin promenade au milieu des arbres fruitiers. rue avec place de parkings

Promenade dans un jardin parfumé et coloré avec le potager, les roses et les aromatiques et enfin le jardin promenade au milieu des arbres fruitiers.

©ROBINET-CHANUT A.