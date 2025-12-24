Visite et découverte d’une pisciculture

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 09:30:00

fin : 2026-02-20 11:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Cette animation est proposé dans le cadre du mois des zones humides.

En décembre 2021, la pisciculture en Brenne a été classée à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, lui reconnaissant être une tradition héritée de nos ancêtres et toujours d’actualité. Ce classement met en avant une filière assez peu connue ! Les techniques de pêche sont restées inchangées depuis des siècles ! Malgré tout, elle doit s’adapter à notre époque et à de nouvelles pressions (changement climatique, espèces exotiques envahissantes, etc.). Ancrés sur le territoire de la Brenne depuis des années, Joël et Benoît Deloche vous accueillent sur un des étangs dont ils ont la gestion piscicole pour vous faire découvrir la pisciculture d’hier à aujourd’hui ses évolutions, ses usages, sa professionnalisation… .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

This event is part of Wetlands Month.

