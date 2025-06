Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter Gisors 19 juillet 2025 15:00

Eure

Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-07-19 15:00:00

2025-07-19

Découverte du processus de fabrication de la bière De Sutter suivie d’une dégustation au bar de la brasserie, la Vache à Lunettes.

15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

English : Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter

Discover the De Sutter beer-making process, followed by a tasting at the brewery’s bar, La Vache à Lunettes.

German :

Entdeckung des Herstellungsprozesses von De Sutter-Bier mit anschließender Verkostung in der Bar der Brauerei, La Vache à Lunettes.

Italiano :

Scoprite come viene prodotta la birra De Sutter, seguita da una degustazione presso il bar del birrificio, La Vache à Lunettes.

Espanol :

Descubra cómo se elabora la cerveza De Sutter, seguida de una degustación en el bar de la cervecería, La Vache à Lunettes.

