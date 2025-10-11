Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter Gisors

Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter

15 Route de Paris Gisors Eure

Visitez la Brasserie De Sutter, triplement médaillée au Concours Général Agricole 2024.

Découvrez le processus de fabrication de leurs bières artisanales et terminez la visite par un moment convivial, autour d’une dégustation de bières au bar de la brasserie, la Vache à Lunettes. .

15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

