Visite et dégustation à la Laiterie de la Nive SAS Laiterie de la Nive Saint-Jean-le-Vieux

SAS Laiterie de la Nive 26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Cette fromagerie se trouve à Saint-Jean-le-Vieux, à deux pas de Saint-Jean-Pied-de-Port. C’est une fromagerie familiale et artisanale 100% lait de brebis. La fabrication et l’affinage se font sur place. Il y a également une boutique pour de la vente directe.

Vous pourrez également visiter l’atelier de fabrication et les caves, suivi d’une dégustation de fromages.

Visites sur réservations. .

SAS Laiterie de la Nive 26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 37 59 07 contact@laiteriedelanive.fr

