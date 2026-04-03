Informations pratiques

Peyrehorade

Visite et dégustation à la Maison Barthouil

378 Route d’Hastingues Peyrehorade Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Un savoir-faire unique & une histoire familiale.

Dans un écrin de verdure au bord des Gaves, venez découvrir notre exposition qui reflète l’histoire de notre famille, son savoir-faire et son territoire.

Lors de la visite guidée (à 10h30 ou 15h), vous découvrirez l’étonnante migration des saumons sauvages de l’Adour, ainsi que celle des palmipèdes et les traditions de pêche de notre pays d’Orthe.

Vous plongerez aussi dans les secrets de fabrication et gestes centenaires de la Maison Barthouil son savoir-faire unique de fumaison à l’ancienne au bois d’aulne des barthes de l’Adour, son implication pour un élevage de canard rustique paysan et une préparation des canards gras traditionnelle.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant , la Maison défend une vision de la qualité exigeante, que seules des méthodes de fabrication entièrement artisanales et manuelles peuvent garantir. .

378 Route d’Hastingues Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 75 72 e.fourny@barthouil.fr

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English :

L’événement Visite et dégustation à la Maison Barthouil Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans