VISITE ET DÉGUSTATION À LA SIROTERIE DU PIC Saint-Mathieu-de-Tréviers 2 juillet 2025 07:00

Hérault

VISITE ET DÉGUSTATION À LA SIROTERIE DU PIC 186 chemin des Pinèdes Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-09

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-13

2025-08-20

Déambulation dans le champ d’aromatiques de Thomas, au pied du Pic St Loup, suivie d’une visite et d’une dégustation des produits dans l’atelier.

Inscrivez-vous vite pour en savoir plus sur ses cultures de plantes aromatiques en agriculture biologique. .

186 chemin des Pinèdes

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 6 82 09 90 14 lasiroteriedupic@gmail.com

English :

Stroll through Thomas’s aromatic field at the foot of the Pic St Loup, followed by a visit and product tasting in the workshop.

German :

Spaziergang durch das Aromatenfeld von Thomas am Fuße des Pic St Loup, gefolgt von einem Besuch und einer Verkostung der Produkte im Atelier.

Italiano :

Passeggiata nel campo aromatico di Thomas ai piedi del Pic St Loup, seguita da visita e degustazione del prodotto nel laboratorio.

Espanol :

Dé un paseo por el campo aromático de Thomas, al pie del Pic St Loup, seguido de una visita y degustación de productos en el taller.

