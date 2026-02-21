Visite et dégustation au Château Henri Bonnaud

Du 02/03 au 31/03/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Mardi au vendredi sur réservation, fermé le dimanche. Château Henri Bonnaud Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-03-31 18:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Visite guidée et dégustation commentée des cuvées du Château suivies d’une balade dans les vignes en autonomie.

Visite guidée et dégustation commentée des cuvées du Château suivies d’une balade dans les vignes en autonomie. .

Château Henri Bonnaud Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 86 28 contact@chateau-henri-bonnaud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour and commented tasting of the Château’s vintages, followed by a self-guided stroll through the vineyards.

L’événement Visite et dégustation au Château Henri Bonnaud Le Tholonet a été mis à jour le 2026-02-21 par Grand Site Concors Sainte-Victoire