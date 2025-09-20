Visite et dégustation au Château Taillefer – Pomerol Chateau Taillefer Libourne

Visite et dégustation gratuites. Réservation conseillée. Visite de 12 personnes maximum.

Lors de la visite, vous découvrez le Château Taillefer, site remarquable au cœur du vignoble de Pomerol. Nous vous racontons son histoire centenaire et vous menons dans les salons privés du château. La visite se poursuit devant les vignes et dans le cuvier à l’architecture contemporaine ; nous vous y révélons comment le terroir s’exprime dans le vin. La visite se termine par une dégustation du vin du domaine, dans le charme confidentiel des caves du château.

VOUS ALLEZ AIMER :

La présentation d’ensemble

La visite des salons privés de la bâtisse

Le chai à l’architecture contemporaine

La dégustation du vin du domaine

C'est en 1923 qu'Antoine Moueix, négociant en vins d'origine corrézienne, fait l'acquisition du Château Taillefer. Cette propriété familiale, riche d'une histoire de plus de 3 siècles, est aujourd'hui confiée à la 5ème génération. Avec enthousiasme, Claire Moueix et Cyril Basteau fusionnent histoire et modernité pour façonner ce grand cru.

Le Château Taillefer se situe sur le versant sud du plateau de Pomerol. A cet endroit, le sol est riche en oxydes de fer. Cette spécificité pomerolaise est d’ailleurs à l’origine du nom du Château : « les anciens racontent que la charrue « taille le fer » tant elle soulève d’oxydes de fer dans ce vignoble. »

La nouvelle génération s’attache à révéler le terroir du Château Taillefer et à élaborer avec simplicité et minutie ce grand Pomerol : un vin de garde dense, complexe et élégant.

« Le vin du Château Taillefer raconte une histoire, celle de son terroir et de la famille qui le cultive depuis un siècle. » Claire Moueix Parking sur place

