Visite et dégustation au domaine Clos du Paradis RDV au Domaine du Clos du Paradis Espaly-Saint-Marcel

Visite et dégustation au domaine Clos du Paradis

RDV au Domaine du Clos du Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

visite du domaine + dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-15

Le paradis du vin au cœur du Velay… Le Clos du Paradis, c’est l’histoire d’une rencontre entre la vigne et le plus grand territoire volcanique du Massif Central le Velay. Visite payante, sur inscription.

RDV au Domaine du Clos du Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

A wine paradise in the heart of Velay… Le Clos du Paradis is the story of a meeting between vines and the largest volcanic area in the Massif Central: the Velay. Visits subject to admission.

