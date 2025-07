Visite et Degustation au Tunnel de la Collonge MonS Fromager Affineur Tunnel de la Collonge Ambierle

Tunnel de la Collonge 180 Rte du Tunnel Ambierle Loire

Tarif : 16.5 – 16.5 – 35 EUR

Début : Vendredi 2025-08-22 15:00:00

fin : 2025-08-29 16:30:00

2025-08-22 2025-08-29 2025-09-26 2025-11-06

Le Tunnel de la Collonge ouvre ses portes.

Partez pour un voyage sensoriel unique avec la Maison MonS explorez l’histoire du Tunnel et du métier d’affineur, puis savourez une dégustation vin et fromage affiné dans ce lieu d’exception.

Tunnel de la Collonge 180 Rte du Tunnel Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 09 59 99 lacollonge@mons-fromagerie.fr

English :

The Tunnel de la Collonge opens its doors.

Take a unique sensory journey with Maison MonS: explore the history of the Tunnel and the craft of cheese maturing, then enjoy a wine and cheese tasting session matured in this exceptional setting.

German :

Der Tunnel de la Collonge öffnet seine Türen.

Begeben Sie sich mit dem Maison MonS auf eine einzigartige Reise der Sinne: Erkunden Sie die Geschichte des Tunnels und des Berufs des Affineurs, und genießen Sie anschließend eine Wein- und Käseverkostung, die an diesem außergewöhnlichen Ort gereift ist.

Italiano :

Il Tunnel de la Collonge apre le sue porte.

Con la Maison MonS, intraprendete un viaggio sensoriale unico: esplorate la storia del Tunnel e la professione di stagionatura dei formaggi, quindi godetevi una degustazione di vini e formaggi stagionati in questo ambiente eccezionale.

Espanol :

El Túnel de la Collonge abre sus puertas.

Emprenda un viaje sensorial único con la Maison MonS: descubra la historia del Túnel y el oficio de madurador de quesos, y disfrute después de una degustación de vinos y quesos madurados en este marco excepcional.

