Visite et Dégustation au Tunnel de la Collonge Mons Fromager Affineur Tunnel de la Collonge Ambierle

Visite et Dégustation au Tunnel de la Collonge Mons Fromager Affineur

Tunnel de la Collonge 180 route du Tunnel Ambierle Loire

Tarif : 16.5 – 16.5 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-23 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-26

Le Tunnel de la Collonge ouvre ses portes.

Partez pour un voyage sensoriel unique avec la Maison Mons explorez l’histoire du Tunnel et du métier d’affineur, puis savourez une dégustation vin et fromage affiné dans ce lieu d’exception.

.

Tunnel de la Collonge 180 route du Tunnel Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 09 59 99 lacollonge@mons-fromagerie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tunnel de la Collonge opens its doors.

Take a unique sensory journey with Maison Mons: explore the history of the Tunnel and the craft of cheese maturing, then enjoy a wine and cheese tasting session matured in this exceptional setting.

L’événement Visite et Dégustation au Tunnel de la Collonge Mons Fromager Affineur Ambierle a été mis à jour le 2026-01-02 par Roannais Tourisme