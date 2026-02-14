Visite et dégustation: Bières et fromages à la Brasserie Explore Sauzet

Visite et dégustation: Bières et fromages à la Brasserie Explore

7 chemin de Ronde Sauzet Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 19:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Visite guidée de la brasserie suivie d’une dégustation de bières artisanales découverte de 6 styles avec accords fromages & bières pour mettre en valeur chaque bière et chaque fromage. Une expérience conviviale, gourmande et pédagogique.

7 chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr

English :

Guided tour of the brewery followed by a craft beer tasting: discovery of 6 styles with cheese & beer pairings to highlight each beer and cheese. A convivial, gourmet and educational experience.

