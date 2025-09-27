Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy Diou
Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy Diou samedi 27 septembre 2025.
Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy
1 chemin du Cluziaud Diou Allier
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Dans le cadre de la semaine « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visite de la brasserie et dégustation de bières artisanales bourbonnaises.
1 chemin du Cluziaud Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
English :
As part of the « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire » week.
Brewery visit and tasting of Bourbonnais craft beers.
German :
Im Rahmen der Woche « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Besichtigung der Brauerei und Verkostung von handwerklich gebrauten Bieren aus Bourbonnais.
Italiano :
Nell’ambito della settimana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visita al birrificio e degustazione di birre Bourbonnais tradizionali.
Espanol :
En el marco de la semana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visite la cervecería y deguste las cervezas tradicionales Bourbonnais.
