Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy Diou

Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy Diou samedi 27 septembre 2025.

Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy

1 chemin du Cluziaud Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de la semaine « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite de la brasserie et dégustation de bières artisanales bourbonnaises.

.

1 chemin du Cluziaud Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

As part of the « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire » week.

Brewery visit and tasting of Bourbonnais craft beers.

German :

Im Rahmen der Woche « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Besichtigung der Brauerei und Verkostung von handwerklich gebrauten Bieren aus Bourbonnais.

Italiano :

Nell’ambito della settimana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visita al birrificio e degustazione di birre Bourbonnais tradizionali.

Espanol :

En el marco de la semana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite la cervecería y deguste las cervezas tradicionales Bourbonnais.

L’événement Visite et dégustation Brasserie Saint’Oy Diou a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire