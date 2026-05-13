Visite et dégustation Domaine du Tasta Camblanes-et-Meynac
Visite et dégustation Domaine du Tasta Camblanes-et-Meynac samedi 6 juin 2026.
Camblanes-et-Meynac
Visite et dégustation
Domaine du Tasta 37 Route de la Lande Camblanes-et-Meynac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite du vignoble. Dégustation des vins en fonction des cépages et des terroirs. .
Domaine du Tasta 37 Route de la Lande Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 57 16 76 a-beaumont@orange.fr
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English : Visite et dégustation
L’événement Visite et dégustation Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers