Visite et dégustation Domaine du Tasta Camblanes-et-Meynac

Camblanes-et-Meynac

Visite et dégustation

Domaine du Tasta 37 Route de la Lande Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite du vignoble. Dégustation des vins en fonction des cépages et des terroirs. .

Domaine du Tasta 37 Route de la Lande Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 57 16 76 a-beaumont@orange.fr

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English : Visite et dégustation

L’événement Visite et dégustation Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers