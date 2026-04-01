Visite et dégustation Cidrerie Distillerie Jouny Cidrerie Distillerie Jouny Tréméreuc

Visite et dégustation Cidrerie Distillerie Jouny

Cidrerie Distillerie Jouny 22 Rue de Dinard Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Entre Dinard et Dinan, la Cidrerie Distillerie Jouny vous ouvre ses portes pour une escale bucolique. Découvrez l’authenticité d’un terroir bio préservé, lors d’une immersion savoureuse au bord de la véloroute.

Ici, les vergers prennent le temps de vivre, et les pommes et poires se transforment en cidres fermiers, poirés, jus et eaux-de-vie artisanales pleins de caractère.

La visite commence au grand air, au milieu des vergers biologiques hautes-tiges pommiers, haies bocagères, écopâturage, fauche tardive …

Vous découvrez une agriculture vivante, respectueuse de la biodiversité et du paysage breton.

Puis direction la cidrerie pour suivre, pas à pas, les secrets de fabrication du cidre pressage, fermentation, matériel de production (en activité selon la saison) …

Un moment privilégié pour comprendre le savoir-faire artisanal.

L’expérience se termine en douceur par une dégustation conviviale des produits du domaine, véritable concentré de terroir et de plaisir partagé.

Langues parlées français.

Accès PMR oui.

Groupes réduits (15 adultes max).

Gratuit 7 ans (maximum 1 enfant gratuit par adulte payant).

Modalités de réservation UNIQUEMENT sur réservation en ligne, sur le site avec le lien suivant https://cidrerie-distillerie-jouny.sumupstore.com .

Cidrerie Distillerie Jouny 22 Rue de Dinard Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 01 41 12 70

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L’événement Visite et dégustation Cidrerie Distillerie Jouny Tréméreuc a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme