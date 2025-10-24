Visite et dégustation – De la vigne au verre Maison de la Grande Champagne Roissac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:30:00 – 2025-10-24T12:00:00

Fin : 2025-10-26T10:30:00 – 2025-10-26T12:00:00

Découverte de toutes les étapes de l’élaboration du cognac, de son histoire, de notre philosophie avec sagesse et passion

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison de la Grande Champagne 137, rue des porches – 16130 Angeac-Champagne Roissac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.maisongrandechampagne.com/producteurs-cognac-pineau/cognac-raison-personnelle/

