Informations pratiques

Marions

Visite et dégustation de miel Ô Temps des Abeilles

7 Lieu-dit Lubat Marions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Ô temps des abeilles organise des visites de son rucher à Marions pour faire découvrir aux petits comme aux plus grands le monde de l’apiculture.

Sous un tunnel sécurisé, vous découvrirez l’intérieur d’une ruche et pourrez en comprendre le fonctionnement et les différentes étapes de la gestion d’une ruche tout au long de l’année. Les explications de notre apiculteur vous permettront de comprendre comment vivent les colonies d’abeilles vous pourrez en profiter pour poser toutes vos questions sur les abeilles !

La visite se terminera par une dégustation des miels produits sur place.

A noter que la visite est accessible à tout âge à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

7 Lieu-dit Lubat Marions 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 18 80

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English : Visite et dégustation de miel Ô Temps des Abeilles

L’événement Visite et dégustation de miel Ô Temps des Abeilles Marions a été mis à jour le 2026-07-27 par La Gironde du Sud