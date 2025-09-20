Visite et dégustation de vin Manoir de la Mazeraie Joué-lès-Tours

Visite et dégustation de vin Manoir de la Mazeraie Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

Visite et dégustation de vin 20 et 21 septembre Manoir de la Mazeraie Indre-et-Loire

L’accès sera de 5 euros par personne pour les plus de 18 ans. Les visites guidées partiront toutes les heures de 14 à 18h samedi et dimanche. Parking disponible sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

La visite se fera avec les propriétaires des lieux et se terminera par la visite du Chai et un verre de dégustation du vin du Domaine sera offert pour tous les participants majeurs.

Une visite guidée des extérieurs du manoir, de certaines dépendances ainsi que de la salle de billard avec sa cheminée peinte sera proposée, ainsi qu’une dégustation du vin de la propriété pour les plus de 18 ans. Sur place vous pourrez trouver quelques produits locaux ainsi qu’une buvette dont les bénéfices serviront à financer la réfection de la tour du pigeonnier.

Manoir de la Mazeraie La Mazeraie 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0675305171 https://www.manoirdelamazeraie.com/ Le nom du manoir de la Mazeraie dériverait du latin « maceria » signifiant « mur en ruines », ce qui a conduit à émettre l’hypothèse qu’il existait jadis en ce lieu une villa gallo-romaine. la découverte d’une mesure à grains munie de tourillons à quatre alvéoles renforce cette hypothèse. Un acte du 24 septembre 1788 nous apprend que les principaux éléments subsistent puisque seule la partie haute du manoir a été rajoutée au XIXe siècle en remplacement d’une galerie. Une très belle cheminée Renaissance a également été récupérée suite à la démolition du manoir de la Rothière et remontée dans la salle de billard. Linteau et corniches sont entièrement peints et un tableau représentant « Diane au bain surprise par Actéon » y est présent sur la hotte. Elle est datée de 1623 avec une devise prudente : « plus pense que dire ». Parking gratuit sur place

La visite se fera avec les propriétaires des lieux et se terminera par la visite du Chai et un verre de dégustation du vin du Domaine sera offert pour tous les participants majeurs.

TRIQUET ALEXIA