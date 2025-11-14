Visite et dégustation des vins du Château Couhins Salle des fêtes du château Cadaujac

Visite et dégustation des vins du Château Couhins

Vivez une expérience sensorielle unique chaque vin sera accompagné d’une sélection d’œuvres issues des collections Micro-Folie musique, beaux-arts et autres pour enrichir la dégustation et éveiller vos sens autrement.

En introduction, des photographies réalisées par des chercheurs de l’INRA permettront de découvrir la richesse et la biodiversité du domaine.

Durée 1h

Public adulte .

