Visite et dégustation : Devenez Maître Distillateur d’un jour ! Maison Boinaud Angeac-Champagne

Visite et dégustation : Devenez Maître Distillateur d’un jour ! 24 octobre – 22 novembre Maison Boinaud Charente

8€ par personne – Gratuit -18 ans.

Début : 2025-10-24T11:00:00 – 2025-10-24T13:00:00

Fin : 2025-11-22T11:00:00 – 2025-11-22T13:00:00

Entre visite exclusive et dégustation immersive, plongez au cœur de cette étape-clé dans la naissance de nos cognacs. Percez – presque – tous les mystères de nos alambics et devenez un expert de la Distillation.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison Boinaud 140 Rue de la Bonne Chauffe 16130 Angeac-Champagne Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 61 82 81 68 https://www.destination-cognac.com/producteur/maison-boinaud/ https://www.boinaud.com/

