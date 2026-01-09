Visite et dégustation d’huîtres Huîtres Coutant Rue de la Corderie La Tremblade

Visite et dégustation d’huîtres Huîtres Coutant

Rue de la Corderie La Grève La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-12-29

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-02

Vente d’huitres au détail visites commentées sur la vie de l’huître et dégustation pour les groupes.

.

Rue de la Corderie La Grève La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 10 70 coutant-huitres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Retail sales of oysters guided tours on the life of the oyster and tasting for groups.

L’événement Visite et dégustation d’huîtres Huîtres Coutant La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique