Visite et dégustation d’une brasserie de bière et de saké Varennes-sous-Dun

Visite et dégustation d'une brasserie de bière et de saké

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27 2026-02-21

Partez à la découverte des bières artisanales dans une brasserie, lieu multifacette pour fermentations en tout genre !

Après une petite présentation de l’entreprise, Pierre-Gabriel, maître-brasseur, vous fera visiter la brasserie afin de mieux comprendre les étapes-clefs de fabrication de la bière et le rôle de ses divers ingrédients. Une opportunité de parler malts, houblons, effervescence, levure.

Une dégustation de bières de différents styles sera alors l’occasion de poser les questions avec lesquelles vous êtes venu, et celles qui vous viendront au cours de la visite.

Laissez-vous guider pour découvrir cette incroyable fabrique qui aura sans nul doute de quoi piquer votre curiosité.

Cet atelier est ouvert à toutes et tous, aux initiés comme aux curieux.

Au terme de l’atelier, vous pourrez accéder à la petite boutique de la brasserie ! .

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 43 85 developpement@kuradebourgogne.fr

