Visite et dégustation- Ferme de Noël Versant du Soleil Hohrod

Visite et dégustation- Ferme de Noël Versant du Soleil

21A route de Weier Hohrod Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-12-31 11:00:00

2025-11-27

C’est décorée pour la période de Noël que la ferme vous accueille pour passer un moment authentique et convivial ! L’occasion parfaite pour partir à la découverte de la fabrication du traditionnel Munster, le tout avec l’esprit de fête en plus !

21A route de Weier Hohrod 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 97 29 28 contact@ferme-versant-du-soleil.fr

English :

It is decorated for the Christmas period that the farm welcomes you to spend an authentic and friendly moment! The perfect opportunity to discover the making of the traditional Munster cheese, all with a festive spirit!

German :

Der weihnachtlich geschmückte Bauernhof empfängt Sie zu einem authentischen und gemütlichen Aufenthalt! Die perfekte Gelegenheit, um die Herstellung des traditionellen Munsters zu entdecken

Italiano :

È proprio per il periodo natalizio che la fattoria vi accoglie per trascorrere un momento autentico e conviviale! L’occasione perfetta per scoprire la produzione del tradizionale formaggio Munster, il tutto con uno spirito festivo!

Espanol :

La granja está decorada para el periodo navideño y le da la bienvenida para pasar un momento auténtico y agradable La oportunidad perfecta para descubrir la elaboración del tradicional queso Munster, ¡todo con espíritu festivo!

