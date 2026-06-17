Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac
Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac lundi 20 juillet 2026.
Issac
Visite et dégustation Ferme de porcs noirs
la massinie Issac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Partez à la découverte de l’histoire du porc noir gascon et rencontrez les animaux pour mieux comprendre le mode d’élevage suivi d’une dégustation de produits.
10h
Tarifs: 8.5€/ad, 4€/enf 6-15 ans. Sur réservation
Ferme de la Massinie 06 83 38 51 71 .
la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71 lamassinie@gmail.com
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English : Visite et dégustation Ferme de porcs noirs
L’événement Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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